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«العمل» تبدأ تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية بالقطاع الخاص 

«العمل» تبدأ تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية بالقطاع الخاص 
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل لمنشآت القطاع الخاص.

وكان وزير العمل المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أقرَّ في 3 أكتوبر الجاري، ضوابط الحماية من التعديات السلوكية والتي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية في بيئة العمل وحمايته من أي ممارسات مسيئة.

يذكر أنَّ الوزارة نشرت في وقت سابق عدداً من ضوابط حماية العاملين من التعديات  السلوكية في بيئة العمل والتي تشمل جميع أشكال الاستغلال أو التحرش أو الابتزاز، أو التشاجر، أو الإغراء أو الشتم أو أي شكل من أشكال التمييز، جسدياً أو لفظياً أو غير ذلك.

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