«أرامكو» تتعهد بأرباح أساسية تفوق ما تدفعه أكبر 3 شركات عالمية

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تعهدت شركة أرامكو بدفع توزيعات أرباح أساسية لا تقل عن 281,25 مليار ريال (75 مليار دولار) في العام 2020، وهي نسبة أعلى بكثير من مبلغ 217,5 مليار ريال (58 مليار دولار) الذي دفعته للحكومة السعودية في العام 2018.

ويعادل ذلك حوالي 20 دولارًا عن كل برميل تنتجه الشركة وهي أكثر من أرباح الأسهم التي تدفعها شركات إكسون، ورويال داتش شل، وشيفرون مجتمعة.

وبحسب المراقبين فإن قيام حكومة المملكة بتعديل الهيكل الضريبي لأرامكو يتيح مجال أكبر لمدفوعات المساهمين، حيث خفضت الأتعاب المدفوعة على كل برميل إلى 15 ٪ من 20 ٪ طالما بقيت أسعار النفط دون 70 دولارًا للبرميل، في وقت يصل سعره حاليًا إلى أقل من 60 دولارًا، وقد ذهب الأمر إلى حد أن يتم دفع أرباح حملة الأسهم من الأقلية إلى الحكومة إذا تعطلت أسعار النفط، وفقا لـ”الرياض”.

ومع ذلك، وعند تقدير (2) تريليون دولار قيمة أرامكو السوقية، فإن عائد أرباح أرامكو لن يعادل سوى 3.75 ٪ فقط، في وقت يبدو ذلك عائدًا صحيًا في عالم يسوده معدل فائدة صفر، لكنه أقل من حاملي سندات الشركة التي تبلغ مدتها 30 عامًا، واليوم يبلغ عائد أرباح شركة إكسون حوالي 5 ٪، بينما يبلغ رقم شركة شل، وهي التي لم تخفض مدفوعات أرباحها منذ الحرب العالمية الثانية، أكثر من 6 ٪. ولكي تضاهي أرامكو عائدات إكسون، يجب أن تكون قيمتها السوقية قريبة من 1.5 تريليون دولار.