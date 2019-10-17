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توجيه عاجل من أمير المدينة بشأن مصابي «حادث الهجرة»

توجيه عاجل من أمير المدينة بشأن مصابي «حادث الهجرة»
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تواصل – المدينة المنورة:

وجَّه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين في الحادث الأليم الذي وقع لحافلة ركاب على طريق الهجرة، وتوفير الرعاية والتسهيلات لهم، معرباً عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي المتوفين، داعيًا الله أن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت الجهات الأمنية والصحية قد باشرت حادث اصطدام باص بطريق الهجرة، أدى إلى وفاة 36 مواطن في موقع الحادث، وإصابة 4 آخرين ، وقد تم مباشرة فرقتَين إسعافيتَين، قامتا بنقل أربع حالات مصابة إلى مستشفى الحمنة لتقديم الخدمات الإسعافية العاجلة، ويجري علاجهم، كما تم نقل ٣ حالات منهم إلى مستشفى الملك فهد لاستكمال علاجهم، وتم تنويم حالة بمستشفى الحمنة.

كما باشرت الصحة في المدينة المنورة ممثلة بإدارة الطوارئ والأزمات مساء أمس الأربعاء حادث تصادم باص على طريق الهجرة، وتم التوجيه برفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات المنطقة لاستقبال الحالات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

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