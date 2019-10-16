«الاتصالات»: الألياف الضوئية تغطي 3.5 مليون منزل بنهاية العام المقبل

تواصل- فريق التحرير :

أكملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إيصال الألياف الضوئية إلى ما يقارب 1.2 مليون منزل بنهاية سبتمبر الماضي، ويعد ذلك جزءا من مبادرة نشر النطاق العريض ضمن “رؤية المملكة 2030″، وبهذا يصبح العدد الإجمالي للمنازل المتصلة بالألياف الضوئية أكثر من 2.5 مليون منزل.

يأتي ذلك تعزيزا للبنية التحتية الرقمية في جميع مناطق المملكة، وتمكينا للتحول الرقمي، عن طريق تحفيز الاستثمار في نشر شبكات الألياف الضوئية تماشيا مع “رؤية المملكة 2030”.

وتسعى الوزارة إلى تحقيق مستهدفات مبادرة نشر الألياف الضوئية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وذلك لربط 2.1 مليون منزل في المناطق الحضرية بالألياف الضوئية، بحيث يصبح العدد الإجمالي للمنازل المتصلة بالألياف الضوئية نحو 3.5 مليون بنهاية 2020، وفقاً لـ”الاقتصادية”-.

وأكدت الوزارة أن العمل جار على استكمال إيصال الإنترنت اللاسلكي عالي السرعة ونشر الجيل الرابع للوصول إلى أكثر من 550 ألف منزل في القرى والهجر وذلك بنهاية 2020، بهدف تسريع التحول الرقمي وزيادة الاقتصاد المعرفي لمواكبة أهداف برنامج التحول الوطني 2020، إضافة إلى الإسهام في تحقيق “رؤية المملكة 2030” الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات في بناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي.