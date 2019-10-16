الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

إجبار وافد على توقيع «سندات» وحجز جواز سفره.. بلاغ ضد مواطن بالرياض

إجبار وافد على توقيع «سندات» وحجز جواز سفره.. بلاغ ضد مواطن بالرياض

«الشورى» يطالب بإنشاء إذاعة مختصة لبث تلاوات القرآن

«الشورى» يطالب بإنشاء إذاعة مختصة لبث تلاوات القرآن

خادمتان هاربتان تنضمان لتشكيل عصابي لتصنيع الخمور بالرياض (فيديو)

خادمتان هاربتان تنضمان لتشكيل عصابي لتصنيع الخمور بالرياض (فيديو)

«الشورى» يطالب بوضع حوافز للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية

«الشورى» يطالب بوضع حوافز للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
0

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حالة الطقس المتوقعة.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 10 مناطق

حالة الطقس المتوقعة.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 10 مناطق

حالة الطقس المتوقعة اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

حالة الطقس المتوقعة اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 10 مناطق

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 10 مناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس الجمعة: أمطار رعدية ورياح نشطة على 10 مناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس الجمعة: أمطار رعدية ورياح نشطة على 10 مناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إلى كل شاب طموح
تدوينات حرة

إلى كل شاب طموح

المزيد
لا ملتقى .. لا مؤتمر
مقالات

لا ملتقى .. لا مؤتمر

المزيد
الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!
مقالات

الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!

المزيد
“فكِّر قبل أن تسأل!”
تدوينات حرة

“فكِّر قبل أن تسأل!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>