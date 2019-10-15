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بعد يومين من اختفائها.. الجهات الأمنية تعثر على الفتاة المتغيبة بمكة

بعد يومين من اختفائها.. الجهات الأمنية تعثر على الفتاة المتغيبة بمكة
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تواصل – فريق التحرير :

ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من العثور على الفتاة التي اختفت في ظروف غامضة من أمام إحدى المكتبات بحي الزايدي بمكة المكرمة مساء أمس الأول الأحد، وهى الآن بصحة جيدة.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة قد تَلَقّت بلاغًا الأحد الماضي يفيد باختفاء فتاة بمكة المكرمة من أمام إحدى المكتبات المخصصة لبيع المستلزمات المدرسية أثناء تسوقها بصحبة شقيقها.

وباشرت الجهات الأمنية حينها الموقع فور تلقيها البلاغ، وفتحت ملف تحقيق في الحادثة للوصول إلى الفتاة، التي تم العثور عليها في وقت لاحق.

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