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الرميان: لولا تحرك «أرامكو» لوصل سعر النفط إلى 130 دولارًا

الرميان: لولا تحرك «أرامكو» لوصل سعر النفط إلى 130 دولارًا
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تواصل – الرياض:

قال رئيس مجلس إدارة “أرامكو”، ياسر الرميان، إن التحرك السريع لـ “أرامكو”، بهدف ضبط أسعار ‏النفط، ولولا ذلك لكانت ستصل إلى 130 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعد هجمات ‏سبتمبر الماضي‎.‎

وأوضح أن أسعار البترول ارتفعت بعد الهجمات 20%، وفي ‏حال عدم القدرة على عودة الإنتاج، كانت سترتفع في الشهر ‏الأول بنسبة 30% ثم 30% إضافية؛ في الشهر الثاني، مما ‏يعني صعود أسعار البترول فوق 130 دولارًا‎.‎

وأشار خلال المنتدى السعودي – الروسي للرؤساء التنفيذيين ‏المنعقد اليوم (الإثنين) على هامش الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي ‏فلاديمير بوتين للرياض، أن الهجمات على مرافق “أرامكو” ‏كانت موجهة للاقتصاد العالمي وليس للسعودية؛ حيث أوقفت ‏‏5% من الاقتصاد العالمي‏‎.‎

 من جانب آخر، صرح الرميان بأن طرح الشركة للاكتتاب بات قريباً جداً، مبيناً أنه تم الاشتغال على مسار طرح أرامكو لمدة 3 سنوات، وتم توقيف المسار لشراء حصة صندوق الاستثمارات العامة في سابك، وأن هذا الموضوع انتهي وباقٍ فقط بعض الموافقات.
وشهد المنتدى توقيع 17 مذكرة تفاهم بين جهات سعودية ‏وروسية في مجالات الطاقة والتقنية والنقل، كما سلمت هيئة ‏الاستثمار 4 رخص لشركات روسية تعمل في أنشطة البناء ‏والتطوير العقاري والاستشارات الإدارية وتقنية المعلومات‎.‎

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