حاول الاختباء وسط الجبال.. الإطاحة بسارق معدات مقاول في عفيف

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة عفيف، من الإطاحة بشخص سرق معدات مقاول أحد المشاريع التنموية بالمحافظة، وذلك بعد أقل من ساعة من تلقي البلاغ عن الحادثة.

وفور وصول البلاغ لغرفة العمليات من أحد المقاولين يفيد بتعرُّض معداته للسرقة في متنزهات المطار، وجّه قائد الدوريات الأمنية بعفيف النقيب توفيق مفرح بن شهيل، الفرق برصد مداخل المحافظة مع تمشيط المواقع المحيطة بمسرح الحادثة.

وأسفرت عمليات التمشيط عن ضبط المتهم وهو يختبئ في أحد الجبال المحيطة وبحوزته المسروقات، وتمّ توقيفه وإحالته إلى جهات الاختصاص لإكمال الإجراءات معه.