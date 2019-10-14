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«سكني» يُسلم أكثر من 17 ألف قطعة أرض مجانية للمواطنين

«سكني» يُسلم أكثر من 17 ألف قطعة أرض مجانية للمواطنين
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تواصل – واس:

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال شهر سبتمبر الماضي تسليم 17059 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيداً لبدء بنائها، إذ ساهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الالكترونية، حيث يتم تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية إلكترونياً بدءاً من التقديم حتى توقيع العقد.

وأوضح “سكني” في بيان صحافي، أن التسليم شمل 2738 أرضاً للمواطنين المستحقين في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 2208 أراضٍ في منطقة المدينة المنورة، و1116 مواطناً تم تسليمه في منطقة الرياض، و922 مواطناً استلم أرضه المجانية في المنطقة الشرقية، وفي منطقة عسير تم تسليم 1858 أرضاً، بينما تسلم 4237 مواطناً أراضي مجانية في منطقة جازان، كذلك تسلم 1828 مواطناً في منطقة القصيم أراض مجانية، و748 مواطنًا في حائل، و4 مواطنين في منطقة تبوك، كما سلم البرنامج 585 أرضاً سكنية في منطقة نجران، أما منطقة الباحة فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 383 أرضاً، و291 أرضًا في منطقة الحدود الشمالية، و141 أرضًا في منطقة الجوف.

ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحات تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم، كما أكد مواصلة التسليم في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونية https://sakani.housing.sa/plans-map.

وبين “سكني” أن الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعتبر أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص تملك “فيلا” ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي وذلك لبناء منازلهم.

وكانت البوابة الالكترونية لبرنامج “سكني” أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول الكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الالكترونية لهم.

يذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج “سكني 2019” تشمل 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف قطعة أرض مجانية و50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم لمستفيدي صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

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