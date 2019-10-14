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اختفاء فتاة في ظروف غامضة بمكة.. والجهات الأمنية تُكثف البحث عنها

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بمكة.. والجهات الأمنية تُكثف البحث عنها
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تواصل – مكة المكرمة:

كثفت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة جهدها للبحث عن فتاة، اختفت في ظروف غامضة مساء أمس الأحد، من أمام إحدى المكتبات بحي الزايدي بمكة المكرمة.

وقالت مصادر: إن الجهات الأمنية بمكة المكرمة تلقت بلاغًا مساء أمس عن اختفاء فتاة من أمام إحدى المكتبات المخصصة لبيع المستلزمات المدرسية، التي كانت تتسوق فيها بصحبة شقيقها.

وأضافت المصادر أن الفتاة ذهبت إلى مركبة شقيقها بينما هو كان داخل المكتبة، وفوجئ عند خروجه بعدم وجودها.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع فور تلقي البلاغ، ولا يزال التحقيق في الحادثة جارياً للوصول إلى الفتاة التي لا تزال في قائمة المفقودين.

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