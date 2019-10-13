بالصور.. بدء تنفيذ أعلى مسجد مُعلق في العالم بمكة

تواصل – مكة المكرمة:

قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة، المهندس أنس صيرفي، إنه تم الشروع في تنفيذ أعلى مسجد معلق في العالم، مشيرا إلى أنه يتميز بإطلالة مباشرة على الكعبة، واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام.

وأضاف صيرفي أن مشروع المصلى المعلق سيكون ضمن برج جبل عمر، ويقع على محور المشاة الرئيس المؤدي إلى محطة قطار الحرمين، عبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي، وينتهي بساحة الحرم الشريف، لافتاً إلى أنه سيكون مربوطًا بشكل مرن بين البرجين.

وبيَّن أن سبب تأخر عملية التنفيذ رغم انتهاء أعمال إنشاء البرجين، هو إخضاع المشروع لدراسات هندسية دقيقة، خاصة أن المسافة بين البرجين تصل إلى 40 متراً – وفقاً لصحيفة “مكة”-.

يشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمسجد المعلق تصل إلى 200 مُصل، وعرضه 10 أمتار، وارتفاعه 161 متراً، ومساحته الإجمالية 400 متر، 50% منها مصلى والنسبة الأخرى خدمات.