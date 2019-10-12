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بالأسماء.. «التعليم» تعلن المقبولين في برنامج ابتعاث «المتميزين»

بالأسماء.. «التعليم» تعلن المقبولين في برنامج ابتعاث «المتميزين»
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بوزارة التعليم، أسماء المقبولين في برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين المتميزين “استهداف1”.

يذكر أن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، قد اعتمد برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات “استهداف”، للحصول على درجة الماجستير في أفضل الجامعات العالمية.

وتضمن برنامج الابتعاث عدة تخصصات منها الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، ويتيح 120 مقعدا للابتعاث مناصفة بين المعلمين والمعلمات في 10 دول.

ونشرت الإدارة، أسماء المعلمين والمعلمات المقبولين، كما يلي:

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