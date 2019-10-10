«الكرملين» يُعلن موعد زيارة بوتين للمملكة.. اتفاقيات مرتقبة بملياري دولار

تواصل – وكالات:

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، عن موعد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للمملكة العربية السعودية، فيما كشف مسؤول روسي آخر عن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين البلدين.

وقال “أوشاكوف” إن بوتين سيزور المملكة الأسبوع المقبل وتحديداً في 14 أكتوبر، كما أنه سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة في الخامس عشر من الشهر نفسه.

وأضاف المسؤول الروسي، أنه يتم الآن تحضير نحو 30 وثيقة، تتضمن اتفاقيات تجارية بين البلدين لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى السعودية، فيما كشفت مصادر اقتصادية أن تلك الاتفاقيات قيمتها مليارا دولار.

وأشار رئيس رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي إلى أن روسيا والسعودية تعتزمان توقيع عشر اتفاقات بقيمة تزيد عن ملياري دولار خلال الزيارة، تشمل قطاعات الزراعة والسكك الحديدية والأسمدة والبتروكيماويات.