تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية على طاولة «الشورى» الأسبوع المقبل

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يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل عددا من التقارير الهامة منها الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية.

كما يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل نظام التأمينات الاجتماعية ، ومشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في الحرمين الشريفين، الى جانب تقريري لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام المياه ، و لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح (مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية)، بالاضافة الى مقترح تعديل بعض مواد نظام معهد الإدارة العامة.

التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة

ومن المقرر أن يتم خلال يوم الاثنين المقبل التصويت على عدد من توصيات اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1438/ 1439هـ.

كما سيتم مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/ 1440هـ.

كذلك سيتم مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ والمقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون

وخلال جلسة يوم الثلاثاء سيتم مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تعديل عدد من مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/ 8/ 1426هـ، وتقرير اللجنة المالية بشأن تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ.

كما سيتم التصويت على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1438/ 1439هـ، وتقارير الهيئة للعامين الماليين الماضيين 1436/ 1437هـ – 1437/ 1438هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه تقارير الهيئة.

كما سيتم مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام المياه، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح (مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية) المقدم من عضو المجلس الأستاذ جبران بن حامد القحطاني وذلك استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

اللائحة التنظيمية للتدريس في الحرمين

أما يوم الأربعاء فيتم مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في الحرمين الشريفين، وكذلك الاطلاع على وجهة نظر وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية للعام المالي 1438 / 1439هـ.

كما سيتم مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1439/ 1440هـ.

كذلك سيتم مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية وبشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 2/ 8/ 1426هـ، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.