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قرار جديد من أمين منطقة المدينة بشأن «بصمة الموظفين»

قرار جديد من أمين منطقة المدينة بشأن «بصمة الموظفين»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر أمين منطقة المدينة المنورة، المكلف المهندس فهد بن محمد البليهشي، قراراً إدارياً يلغي البصمات الخمس، مكتفياً ببصمتين أثناء الدوام وعند خروج الموظفين.

القرار الجديد يبدأ تطبيقه ابتداء من نهاية شهر أكتوبر الحالي، ورحب مغردون وموظفو أمانة المنطقة بالقرار، معتبرين أن هدفه كسب ثقة الموظف، وتشجيعه لتقديم العمل على الوجه المطلوب لخدمة المدينة المنورة وأهلها وزوارها.

وكان قبل 3 أعوام قد صدر قرارا لموظفي الأمانة والبلديات الفرعية بضرورة البصمة 5 مرات على مدار اليوم، وهو ما أثار جدلاً واسعاً أثناء تطبيقه.

من جانب آخر، أصدر الأمين “البليهشي” قرارا بتشكيل فريق عمل من ممثلين عن الإدارة العامة للموارد البشرية وإدارة المتابعة والإدارة العامة لتقنية المعلومات، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والإدارة القانونية؛ وذلك لدراسة تطبيق الدوام المرن لموظفي الأمانة والبلديات الفرعية لاعتماده في مدة لا تتجاوز 5 أيام.

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