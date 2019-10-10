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بعد ضبطه داخل المسجد الحرام.. هذا ما عثرت عليه قوة أمن الحرم مع متسول

بعد ضبطه داخل المسجد الحرام.. هذا ما عثرت عليه قوة أمن الحرم مع متسول
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن وكيل الرقيب علي بن عائض الشهراني من منسوبي قوة أمن الحرم؛ من ضبط متسول داخل المسجد الحرام بحوزته أكثر من 31 ألف ريال تحصل عليها من زوار الحرم.

ويعتبر هذا التصرف من قِبل المتسول جريمةً يعاقب عليها النظام، علمًا بأن معظم من يمارسون هذه الممارسات من مجهولي الهوية والمخالفين لنظامي الإقامة والعمل.

وعبّر مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد عن شكره وتقديره للشهراني.

وقال العميد بدر بن سعود في خطاب الشكر والتقدير الذي سلمه لوكيل الرقيب “الشهراني”: “أشكر وأقدر لكم جهودكم في القيام بأعمال خارج مهامكم الوظيفية والقبض على متسول داخل المسجد الحرام وبحوزته أكثر من 31 ألف ريال سعودي صباح هذا اليوم الخميس، ونحن نفخر بكم وبأمثالكم”.

 

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