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تسريبات.. هاتف جديد من آيفون قريباً بالأسواق

تسريبات.. هاتف جديد من آيفون قريباً بالأسواق
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تواصل – وكالات:

كشفت معلومات مسربة عن مواصفات هاتف “آيفون SE2” الذي تنوي شركة أبل الأمريكية طرحه بداية العام المقبل.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه التسريبات نقلا عن التايواني مينغ تشي كو، والذي غالبًا ما يحصل على معلوماته من داخل الشركة الأمريكية المصنّعة.

وبحسَب التسريبات؛ فإن الهاتف الجديد سيكون مزودًا بمعالج من نوع جديد A13، وبذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت، كما أن تصميمه سيكون شبيهًا بشكل كبير بتصميم هاتف آيفون 8 وكذلك مواصفاته.

وستكون شاشته LCD كتلك الموجودة في هواتف “آيفون- 8″، وسيزود بزر HOME كذلك الموجود فيها أيضًا. كما يمتاز بكاميرا أمامية تمتلك خاصية التعرف على الوجوه، بالإضافة لماسح بصمات، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 جيجابايت، وفقًا لـ”سبوتنيك عربي”.

وبحسب التسريبات؛ فإن سعر الهاتف الجديد سيتراوح ما بين 345 إلى 399 دولارًا.

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