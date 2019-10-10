هل للزوجة العاملة نصيب من راتب زوجها؟.. «الخثلان» يوضّح (فيديو)

قال أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، إن من حق الزوجة العاملة طلب نصيب من راتب زوجها، إن كانت بحاجة إلى المال.

جاء ذلك ردا على استفسار من متصلة بإحدى حلقات برنامج “يستفتونك” الذي يُعرض على قناة “الرسالة”، بشأن مدى جواز حصولها على نصيب من راتب زوجها رغم أنها تعمل وتتقاضى راتباً.

وأوضح الخثلان: “إذا كانت محتاجة فلها نصيب من هذا الراتب لأن الزوج مطلوب منه أن ينفق على زوجته لذا فلها أن تطلب النفقة، وحتى لو لم تكن محتاجة فلها الحق أن تطالب وإن كان الأفضل ألا تطالب إذا كانت غير محتاجة”.