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بدء صرف دفعة أكتوبر لمستفيدي «حساب المواطن»

بدء صرف دفعة أكتوبر لمستفيدي «حساب المواطن»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر (الدفعة رقم 23) للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وقال الحساب الرسمي للبرنامج عبر “تويتر” إن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

وبحسب الجدولة الزمنية المسبقة يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الموعد يوماً واحداً أو تأخيره يوماً واحداً إذا تصادف اليوم العاشر مع إجازة رسمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الماضي، بلغت 50 مليار ريال.

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