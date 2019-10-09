عمال شركة كبرى «في مكة» يشتكون تأخر صرف الرواتب.. و«العمل» تتفاعل

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع شكوى موظفين، بإحدى الشركات الكبرى في مكة، من تأخر صرف الرواتب لأكثر من أشهر، مؤكدة أنه تم مباشرة الحالة وجارٍ صرف الأجور للموظفين.

وقال متحدث وزارة العمل خالد أبا الخيل، إنه وردت شكاوى عديدة من موظفي كبرى الشركات المعروفة بمكة المكرمة، من تأخر صرف رواتبهم وأطلقوا هاشتاق يطالبون فيه المسؤولين بضرورة إلزام الشركة بصرف رواتب الأشهر المتأخرة التي وصلت إلى ثلاثة أشهر، على حد شكواهم.

وأضاف أبا الخيل: أنه تم زيارة المنشأة يوم الأحد الماضي في مقرها الرئيسي ومقابلة مسؤوليها، وأفادوا بأنه يجري العمل على استكمال إجراءات صرف الأجور، والمخالصات النهائية لبعض العمالة مشيراً إلى أن المنشأة والجهات التابعة لها، تحت المتابعة الدورية من قبل الوزارة.