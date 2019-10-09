«مواصفة» جديدة لمكافحة الرشوة بالتعاون مع «نزاهة» والنيابة العامة

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أصدرت هيئة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، والنيابة العامة المواصفة القياسية السعودية بعنوان “نظم إدارة مكافحة الرشوة”، برقم(SASO ISO 37001: 2017).

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المواصفة تهدف إلى وضع سياسة واضحة لمكافحة الرشوة، وتشجيع القيادات العليا بالمنظمات على الالتزام بسياسات مكافحة الرشوة، وحماية المبلغين عن قضايا الرشوة، وتنفيذ الإجراءات الهادفة لمنع عرض الرشاوي أو تقديمها أو قبولها.

وأضافت المواصفات والمقاييس أن هذه المواصفة تتناول عدداً من الأنشطة تتمثل في الرشوة المقدمة من وإلى (المنظمة، أو من موظفي المنظمة بالنيابة عنها أو لمصلحتها، أو شركاء أعمال المنظمة فيما يتعلق بأنشطتها).

وأضافت الهيئة أن القطاعات التي يشملها نظم إدارة مكافحة الرشوة هي (القطاع العام والخاص وغير الربحي).