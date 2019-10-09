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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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توقعات «الأرصاد»: 12 منطقة على موعد مع أجواء ماطرة اليوم

توقعات «الأرصاد»: 12 منطقة على موعد مع أجواء ماطرة اليوم
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تواصل – واس:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك ، الجوف، حائل ،الحدود الشمالية)، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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