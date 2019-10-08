بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في معقل الحوثيين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مصدر بـ «المرور» يوضح حقيقة حادث دهس صاحب الدباب بطريق الهدا

مصدر بـ «المرور» يوضح حقيقة حادث دهس صاحب الدباب بطريق الهدا

«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل القبض على المتحرشين بفتيات في مقهى

«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل القبض على المتحرشين بفتيات في مقهى

توجيهات جديدة من «مؤسسة النقد» بشأن فتح الحسابات البنكية للعملاء

توجيهات جديدة من «مؤسسة النقد» بشأن فتح الحسابات البنكية للعملاء

مطاردة مثيرة بين مركبتين تنتهي بـ «رشاش» وسط الطريق السريع بالجبيل (فيديو)

مطاردة مثيرة بين مركبتين تنتهي بـ «رشاش» وسط الطريق السريع بالجبيل (فيديو)

بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في معقل الحوثيين

بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في معقل الحوثيين
0

 

تواصل – واس:

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم من إحراز تقدم ميداني جديد، في جبهة الظاهر بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد عبدالله العجابي في تصريح لموقع سبتمبر نت الناطق باسم الجيش اليمني، إن قوات الجيش حررت جبال بني سعد وعدد من التباب المحيطة بها عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة التي لاذت بالفرار”.

وأضاف العميد العجابي “إن قوات الجيش اليمني قطعت خطوط إمداد المليشيا الحوثي في منطقة /ليٌة/ الممتد من الظاهر وحتى عمق حيدان”، مشيرا إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش اليمني في الهجوم وقصفت مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية الارهابية.

وأكد قائد اللواء الثالث عاصفة، أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

في سياق متصل حققت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم تقدمات ميدانية كبيرة غربي مديرية قعطبة في محافظة الضالع جنوبي اليمن، حيث تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير أجزاء واسعة من مناطق الزبيريات، وسليم، والفاخر، وباجه، في جبهة حجر، عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي المتمردة بالمحافظة.

وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي، فيما لاذ بقية عناصرها باتجاه مناطق في محافظة إب اليمنية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التحالف»: ميليشيا الحوثي تُطلق صاروخين باليستيَّين من صنعاء وسقوطهما داخل صعدة

«التحالف»: ميليشيا الحوثي تُطلق صاروخين باليستيَّين من صنعاء وسقوطهما داخل صعدة

الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً تجاه المملكة.. سقط داخل الأراضي اليمنية

الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً تجاه المملكة.. سقط داخل الأراضي اليمنية

مقاتلات التحالف تدمر مركز عمليات بمعقل الحوثي في صعدة (فيديو)

مقاتلات التحالف تدمر مركز عمليات بمعقل الحوثي في صعدة (فيديو)

مقاتلات التحالف تقصف عناصر وآليات بمعقل الحوثي في صعدة (فيديو)

مقاتلات التحالف تقصف عناصر وآليات بمعقل الحوثي في صعدة (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أَمُتَهَوِّكُونَ؟
مقالات

أَمُتَهَوِّكُونَ؟

المزيد
أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد
الحنين إلى الماضي
تدوينات حرة

الحنين إلى الماضي

المزيد
الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!
مقالات

الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>