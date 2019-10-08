«الشؤون الاقتصادية» يستعرض التقرير ربع السنوي لبرامج رؤية 2030

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مصدر بـ «المرور» يوضح حقيقة حادث دهس صاحب الدباب بطريق الهدا

مصدر بـ «المرور» يوضح حقيقة حادث دهس صاحب الدباب بطريق الهدا

«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل القبض على المتحرشين بفتيات في مقهى

«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل القبض على المتحرشين بفتيات في مقهى

توجيهات جديدة من «مؤسسة النقد» بشأن فتح الحسابات البنكية للعملاء

توجيهات جديدة من «مؤسسة النقد» بشأن فتح الحسابات البنكية للعملاء

مطاردة مثيرة بين مركبتين تنتهي بـ «رشاش» وسط الطريق السريع بالجبيل (فيديو)

مطاردة مثيرة بين مركبتين تنتهي بـ «رشاش» وسط الطريق السريع بالجبيل (فيديو)

«الشؤون الاقتصادية» يستعرض التقرير ربع السنوي لبرامج رؤية 2030

«الشؤون الاقتصادية» يستعرض التقرير ربع السنوي لبرامج رؤية 2030
0

تواصل – واس:

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس في شأن التقرير الدوري الربع سنوي لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتناول التقرير تقدم الإنجاز على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي ومؤشرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ومؤشرات المبادرات التابعة للبرامج.

كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن أبرز التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي تم تقديمه بالشراكة مع كبير الاقتصاديين في (بنك سوسايتي جنرال)، وتضمن العرض التوقعات طويلة وقصيرة الأجل للاقتصاديات الرئيسة وأبرز الفرص والتحديات التي تواجهها، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وزير المالية: المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح البرنامج الإصلاحي

وزير المالية: المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح البرنامج الإصلاحي

«الشؤون الاقتصادية» يستعرض عدداً من الموضوعات التنموية ويتخذ التوصيات اللازمة

«الشؤون الاقتصادية» يستعرض عدداً من الموضوعات التنموية ويتخذ التوصيات اللازمة

«الشؤون الاقتصادية» يناقش التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»

«الشؤون الاقتصادية» يناقش التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»

«الشؤون الاقتصادية» يناقش التقرير الربعي لرؤية المملكة

«الشؤون الاقتصادية» يناقش التقرير الربعي لرؤية المملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أَمُتَهَوِّكُونَ؟
مقالات

أَمُتَهَوِّكُونَ؟

المزيد
أصلحوا النوافذ المكسورة!
مقالات

أصلحوا النوافذ المكسورة!

المزيد
الحنين إلى الماضي
تدوينات حرة

الحنين إلى الماضي

المزيد
الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!
مقالات

الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>