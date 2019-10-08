«مدني مكة» يحذّر من التقلبات الجوية.. رياح وبرد وسيول

تواصل – فريق التحرير:

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.

واستندت مديرية الدفاع المدني على ما صدر من تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، تشمل محافظات أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، وميسان.

ودعت الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات وأتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.