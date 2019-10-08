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توقعات بـ«5 أيام أمطار» على معظم المناطق.. إليك التفاصيل

توقعات بـ«5 أيام أمطار» على معظم المناطق.. إليك التفاصيل
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تواصل – الرياض:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية، من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتيارات هابطة نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/ س، وقد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق.

وبيَّن تنبيه الأرصاد أن الحالة المطرية المتوقعة تستمر لمدة 5 أيام إذ يتوقع بدايتها غداً (الأربعاء) وتستمر حتى الأحد المقبل.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المذكورة تشمل مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وأوضحت “الأرصاد” أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

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