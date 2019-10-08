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110 قتلى إثر المظاهرات المتواصلة في العراق

110 قتلى إثر المظاهرات المتواصلة في العراق
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تواصل – وكالات:

ارتفع عدد القتلى في الاحتجاجات المتواصلة في العراق منذ أسبوع إلى 110 قتلى، في وقت امتدت فيه المظاهرات إلى مدن جديدة، وسط مطالبات من مسؤولين عراقيين بإجراء تحقيق في الأحداث.

وتجمَّع المحتجون في مدينة الصدر وفي العاصمة بغداد الاثنين، بعدما امتدت الاشتباكات مع قوات الأمن إلى هذا الأحياء الفقيرة في المدينة لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات الثلاثاء الماضي.

ويشكّل امتداد العنف إلى مدينة الصدر تحديًا أمنيًّا جديدًا للسلطات التي تتعامل مع أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ دحر تنظيم داعش قبل نحو عامين.

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