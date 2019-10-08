انفجار محول كهرباء وإخلاء طالبات مجمع مدارس البنات بـ «رجال ألمع»

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أخلت إدارة مجمع مدارس البنات “الحبيل” في رجال ألمع الطالبات مبكرا؛ بسبب انفجار في المحول الخارجي لشركة الكهرباء المجاور للمجمع.

وتسبب الانفجار في حالة من الهلع والذعر في المجمع وما جاوره، وقال متحدث التعليم بالمحافظة ناصر جبلي، إن فرق الأمن والسلامة من شركة الكهرباء المجاورة هرعت للحدث فورا، كما شاركت فرق الأمن والسلامة في الإدارة لمباشرة موقع الحادث حيث تم التعامل مع الانفجار في الحال.

وأضاف جبلي أن إدارة المجمع قامت احترازياً بإخلاء المباني التابعة للمجمع والاتصال بأولياء الأمور وقائدي مركبات النقل للحضور واستلام الطالبات وانصرافهم عند العاشرة صباحاً وذلك حفاظاً على سلامة الطالبات.