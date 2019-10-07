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احذروا أكبر اختراق لجميع الهواتف الذكية.. ثغرة خطيرة في بطاقات «SIM»

احذروا أكبر اختراق لجميع الهواتف الذكية.. ثغرة خطيرة في بطاقات «SIM»
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تواصل – وكالات:

حذر خبراء تقنيون من استخدم القراصنة لثغرة موجودة في معظم بطاقات الاتصال (SIM) الخاصة بالهواتف الذكية لتتبع مواقع المستخدمين، وفي بعض الحالات يمكنهم السيطرة الكاملة على أجهزتهم، وقد تأثر منه أكثر من مليار هاتف ذكي، في واحدة من أكبر الاختراقات التي حدثت خلال هذا العام.

اكتشف هذا الاختراق شركة AdaptiveMobile للأمن الإلكتروني في شهر سبتمبر الماضي، وعُرف باسم SimJacker.

وكما يوحي الاسم، فإن الاختراق يُجرى عن طريق رسالة نصية تحتوي على نوع معين من التعليمات البرمجية المشابهة لبرامج التجسس التي تُرسل إلى هاتفك، وتعطي تعليمات لبطاقة الاتصال داخل الهاتف بالسيطرة على الجهاز لتنفيذ بعض الأوامر.

لا يعتمد اختراق SimJacker على نظام التشغيل، مما يعني أنه يمكن أن يؤثر على أي نوع من الأجهزة. ووفقاً للتقارير، كانت معظم البلدان المتأثرة في الشرق الأوسط، وإفريقيا.

ولحماية هاتفك، يمكنك الاتصال بشركة الاتصالات والتحقق من استخدامها لفلاتر الشبكة لمنع رسائل SMS التي تحمل .(SimJacker)

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