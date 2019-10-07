مسؤول بـ«التعليم» يعلن عن «بشارة خير للمعلمين»

تواصل – الرياض:

قال مدير إدارة مكاتب التعليم بوكالة التعليم العام فهد الحقباني: “بشروا المعلمين بشارة خير؛ فالمعلم سيحصل على كامل حقوقه وسيجد ما يسره في قادم الأيام سواء على مستوى البرامج التدريبية أو التطويرية أو غيرهما من البرامج التي تحرص الوزارة من خلالها للارتقاء بأدائه”.

وأضاف الحقباني في مداخلة هاتفية مع برنامج “يا هلا” على فضائية “روتانا خليجية”، أن لائحة الوظائف التعليمية التي أُقرت أخيراً وسيتم البدء بتطبيقها بعد أشهر قليلة جاءت للارتقاء بأداء المُعلم وكفاءته لتحسين مستوى المخرجات، مؤكداً أن الوزير حريصٌ جداً على المُعلم.

وأوضح أن كل الملاحظات المرصودة حول اللائحة الجديدة وصلت من إدارات التعليم وتم عقد ورش عمل عدة من أجل تبسيطها.

وأشار إلى أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة بها متغيرات جذرية، منها: ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني.

وتشمل هذه الرتب: رتبة معلم مساعد، ورتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، ورتبة معلم خبير، وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.