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تحرك عاجل لتشغيل قطار الحرمين بمسار بديل لـ«محطة السليمانية المحترقة»

تحرك عاجل لتشغيل قطار الحرمين بمسار بديل لـ«محطة السليمانية المحترقة»
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تواصل – مكة المكرمة:

كشفت مصادر مطلعة عن بدء أعمال تغيير مسار قطار الحرمين بمحطة السليمانية بوضع مسار بديل يجري العمل عليه حاليا، ويعمل المقاول الحالي على تنفيذ ذلك المسار.

وراعى في ذلك ألا يمر في محطة السليمانية ويكون بجانبها حتى تتم إعادة تشغيل رحلات القطار لكافة الاتجاهات وخدمة المسافرين القادمين لمكة المكرمة والمغادرين منها للمدن الأخرى التي يمر فيها القطار.

ومن جهة أخرى، أوضحت المصادر أن محطة قطار الحرمين بمطار المؤسس الجديد ستعمل في آخر أكتوبر الجاري، وسيتم الاعتماد عليها في خدمة سكان مدينة جدة حتى يتم الانتهاء من صيانة محطة السليمانية بعد الحريق الأخير الذي نشب بالمحطة، مما أدى إلى توقف قطار الحرمين، وفقًا لـ«الوطن».

وتعرضت محطة قطار الحرمين بحي السليمانية في جدة، لحريق قبل أيام  أدى إلى توقف قطار الحرمين، بسبب الأضرار التي تعرضت لها المحطة وبعض أجزاء مسار القطار.

 

 

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