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«التقاعد» تكشف موعد إيقاف طباعة «تعريف المعاش»

«التقاعد» تكشف موعد إيقاف طباعة «تعريف المعاش»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأحد، عن موعد إيقاف طباعة تعريف المعاش، في إطار تقديم أفضل الخدمات لعملائها.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، أنه تماشياً مع إستراتيجيتها 2022 التي تهدف إلى تقديم خدمات مميزة لعملائها، فإنه سيتم إيقاف طباعة التعريف بالمعاش عبر فروعها على مرحلتين.

وأوضحت التقاعد أن المرحلة الأولى تشمل إيقاف طباعة التعريف بالمعاش لجميع عملائها من المستفيدين مع استمرار تقديم الخدمة للمتقاعدين فقط وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر 2019، في حين تبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من 1 ديسمبر 2019 حيث سيتم إيقاف طباعة التعريف بالمعاش لجميع عملاء المؤسسة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه بإمكان جميع عملائها طباعة التعريف بالمعاش معتمد وموثق عبر التسجيل في خدمات المؤسسة الإلكترونية من خلال زيارةموقع المؤسسة الإلكتروني أو تطبيق الأجهزة الذكية.

وأضافت أن هذا الإجراء يأتي دعماً للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمة لعملائها وتسهيلاً للإجراءات لسرعة الإنجاز والوصول لخدمات المؤسسة في أي وقت وفي أي مكان تحقيقاً لإستراتيجية «التقاعد» 2022.

ودعت مؤسسة التقاعد، جميع العملاء على سرعة التسجيل في الخدمات الإلكترونية وتحديث بياناتهم لتحقيق الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات المتاحة والبدء في تجربة خدمة طباعة التعريف بالمعاش المتاحة حالياً.

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