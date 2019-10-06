«الإنذار المبكر»: أمطار على حائل تستمر عدة ساعات

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نبه الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أهالي منطقة حائل من هطول أمطار من متوسطة إلى خفيفة على عدد من الأنحاء.

وتوقع الإنذار المبكر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن تمتد الحالة الجوية من العاشرة من مساء اليوم الأحد وحتى الرابعة من فجر الاثنين، وتسمل الحالة الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.