وزير التعليم يتحدث عن رواتب المعلمين والرخصة المهنية.. ماذا قال؟

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أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أنه تم ضم بدل للتعليم تقارب نسبته 33% إلى الراتب الأساسي، وبهذا ارتفع سقف رواتب المعلمين والمعلمات.

وأضاف آل الشيخ أن 150 ألف معلم انتهوا من اختبار الرخصة المهنية، من أصل 500 ألف معلم، متوقعاً إتمام البقية الاختبار خلال عامين.

وقال وزير التعليم إن الوزارة حريصة على أن يكون أطفال وشباب الوطن عند معلمين متمكنين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إذا لم يحصل على 50 درجة في تخصصه، وفقا لـ”عكاظ”.

وأشار إلى أن هناك بعض المنظومات التعليمية في العالم تنص على إلغاء عقد المعلم فوراً إذا رسب في الرخصة، أما اللائحة التعليمية فقد منحته الفرصة 4 أعوام ووفرت له التدريب الكافي.