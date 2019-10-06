الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وزير التعليم يتحدث عن رواتب المعلمين والرخصة المهنية.. ماذا قال؟

وزير التعليم يتحدث عن رواتب المعلمين والرخصة المهنية.. ماذا قال؟

توضيح مهم من «الصندوق العقاري» بشأن مبادرة دعم العسكريين

توضيح مهم من «الصندوق العقاري» بشأن مبادرة دعم العسكريين

شاب يستخدم سيفًا وساطورًا ضد أسرته ويهاجم دورية أمنية.. تفاصيل الواقعة

شاب يستخدم سيفًا وساطورًا ضد أسرته ويهاجم دورية أمنية.. تفاصيل الواقعة

مخالفات مرورية جديدة تشمل هذه السيارات.. تعرف على قيمتها

مخالفات مرورية جديدة تشمل هذه السيارات.. تعرف على قيمتها

وزير التعليم يتحدث عن رواتب المعلمين والرخصة المهنية.. ماذا قال؟

وزير التعليم يتحدث عن رواتب المعلمين والرخصة المهنية.. ماذا قال؟
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أنه تم ضم بدل للتعليم تقارب نسبته 33% إلى الراتب الأساسي، وبهذا ارتفع سقف رواتب المعلمين والمعلمات.

وأضاف آل الشيخ أن 150 ألف معلم انتهوا من اختبار الرخصة المهنية، من أصل 500 ألف معلم، متوقعاً إتمام البقية الاختبار خلال عامين.

وقال وزير التعليم إن الوزارة حريصة على أن يكون أطفال وشباب الوطن عند معلمين متمكنين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إذا لم يحصل على 50 درجة في تخصصه، وفقا لـ”عكاظ”.

وأشار إلى أن هناك بعض المنظومات التعليمية في العالم تنص على إلغاء عقد المعلم فوراً إذا رسب في الرخصة، أما اللائحة التعليمية فقد منحته الفرصة 4 أعوام ووفرت له التدريب الكافي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

غداً.. «التعليم» تحتفي باليوم العالمي للمعلم

غداً.. «التعليم» تحتفي باليوم العالمي للمعلم

«وزير التعليم» يكشف عن شعار العام.. ورسالة مهمة لـ«المعلمين الشباب»

«وزير التعليم» يكشف عن شعار العام.. ورسالة مهمة لـ«المعلمين الشباب»

بشرى سارة من «التعليم» لمستفيدي برامج «التربية الخاصة»

بشرى سارة من «التعليم» لمستفيدي برامج «التربية الخاصة»

إنهاء تعثر 625 مشروعاً تعليمياً وإسنادها إلى شركة تطوير

إنهاء تعثر 625 مشروعاً تعليمياً وإسنادها إلى شركة تطوير

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!
مقالات

الهدوء عنوانٌ للرقي والتحضر  !!

المزيد
الطوفان القادم 15
مقالات

الطوفان القادم 15

المزيد
كلمات غيرتني
تدوينات حرة

كلمات غيرتني

المزيد
الأحلام الهزيلة!
مقالات

الأحلام الهزيلة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>