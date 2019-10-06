«الجوازات»: خدمة «رسائل الإشعار» بقرب انتهاء «هوية مُقيم» مُستمرة

تواصل – الرياض:

أكدت المديرية العامة للجوازات استمرارها في إرسال الرسائل النصية للأرقام المسجلة في النظام لديها لإشعار أصحاب الأرقام المسجلة بقرب انتهاء هوية مقيم.

وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء يأتي بهدف التيسير على أصحاب العمل ومساعدتهم في معرفة أوقات انتهاء إقامات مكفوليهم لتجديدها قبل الوقت المحدد للانتهاء وتفادي أي غرامات أو عقوبات قد تترتب على تأخير إجراء التجديد.

واشتكى بعض أصحاب العمل من عدم وصول رسائل التذكير المعنية إلى جوالاتهم كالسابق، مستفسرين عن الأمر في رسائل متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالو إنهم تعرضوا لغرامات مالية لعدم التجديد مبينين أن الخدمة لم تعد موجودة، الأمر الذي نفته المديرية العامة للجوازات.

وتعتمد شركات الاتصالات ضرورة تفعيل خدمة تلقي الرسائل الدعائية من المستخدم، ليمكنه استلام الرسائل النصية الدعائية كافة، التي من ضمنها بعض الخدمات الحكومية.

وللتفعيل يمكنك اتباع الآتي:

الاتصالات السعودية: أرسل (3322) إلى الرقم (900).

شركة موبايلي: أرسل الرمز (استمرار) إلى( 604445)

شركة زين: أرسل كلمة (Start) إلى( 705000)