أبخرة مُتصاعدة من باطن الأرض بحائل .. و«الزعاق» يوضح الأسباب (فيديو)

تواصل – حائل:

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه انبعاثات وأبخرة دخان تتصاعد من باطن الأرض في حائل، واستفسر معلقون على المقطع عن ماهية هذه الأبخرة المتصاعدة وأسبابها، حيث رجح البعض أنه نشاط بركاني.

إلا أن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك د. خالد الزعاق، علق على مقطع الفيديو المنتشر والذي تم تداوله بشكل واسع، حيث أوضح الزعاق أن الدخان المتصاعد يعود إلى مطامر نفايات قديمة.

وأشار الزعاق إلى أن هذه المطامر للنفايات القديمة قد تشتعل بفعل فاعل أو عند ارتفاع حرارة الأرض فيتصاعد غاز الميثان وغيره من الأبخرة التي تم مشاهدتها.

وكان مواطنون قد طالبوا الجهات المعنية بالحفر في المكان والكشف عن مصدر الدخان والأبخرة التي أظهرها مقطع الفيديو الذي تم تداوله، والذي يوضح انبعاث دخان من باطن الأرض في منطقة صحراوية بحائل.