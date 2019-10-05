تفاصيل 4 ساعات من الرعب لـ7 معلمات وطفل بعسير

تواصل – عسير:

تمكنت فرق الدفاع المدني وفرق الأمن والسلامة بتعليم “رجال ألمع”، من إنقاذ 7 معلمات وطفل، بعد احتجازٍ دام 4 ساعات في “وادي الريم”؛ وذلك أثناء عودتهن من المدرسة بحبيل رجال ألمع، منتصف الأسبوع الماضي .

وأوضحت إحدى المعلمات أنه أثناء عودتهم من مدرسة المجمعة بحبيل رجال ألمع، والمطر يهطل بغزارة، وصلوا إلى منتصف الطريق، وبدأت السيول بالجريان بصورة مخيفة، أكثر من سيل من أكثر من جهة، فكان أمامهم خيار واحد وهو المخاطرة وقطع السيل الثاني حتى يصلوا إلى مكان مرتفع آمن.

وقالت: “عرضنا المشكلة منذ شهر، وطالبنا بطريق مسفلت وفي نفس الطريق تم احتجازنا بسبب السيل 4 ساعات في وادٍ مهجور، بلا ماء ولا محطات بنزين ولا خدمات، جوالاتنا نفذ منها الشحن، وأسعفنا شاحن متنقل”.

وأضافت عبر حسابها بموقع تويتر: “طريق المجمعة الجبيل في محافظة رجال ألمع طريق مأساوي وعر، ننطلق قبل صلاة الفجر للمدرسة ونصل بعد ساعتين بسبب وعورة الطريق، لأن الطريق يحتاج سفلتة فقط من المسؤول عن هذا التسيب”.

وذكرت: “احتجاز 7 معلمات وطفل 4 ساعات في الوادي المؤدي إلى مدرسة المجمعة بالحبيل في رجال ألمع؛ لعدم وجود طريق ممهد، إلى متى معاناة هذا الطريق؟”.

إلى ذلك قال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم رجال ألمع، ناصر جبلي: “إدارة التعليم تحمد الله على سلامة الجميع، وتشكر فريق الأمن والسلامة في الإدارة لجهودهم، وفريق الدفاع المدني في مركز الحبيل على تعاونهم واستجابتهم، وتؤكد على تواصلها المستمر مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز الحلول العاجلة للطرق”.