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«النمر»: زواج كبار السن يحفز نشاط القلب (فيديو)

«النمر»: زواج كبار السن يحفز نشاط القلب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن زواج كبار السن يحفز نشاط القلب، ويلبي الجانب الاجتماعي الذي يفتقده كبار السن بعد زواج الأبناء.

وأضاف النمر، خلال استضافته في برنامج “يا هلا”، أن كبار السن يحتاجون الجانب الاجتماعي من الزواج ومشاركة عاطفية ونفسية، مؤكدا أن الزواج أبسط حق من حقوق الإنسان.

وقال “إن كبار السن يحتاجون الرحمة إلى جانب المودة، فإذا وصل الشخص إلى هذه السن الكبيرة يحتاج من يشاركه الحياة، يحتاج لشخص يرد عليه ويتجاوب معه حتى لا يجلس لحاله منفردا”.

وختم الدكتور خالد النمر بقوله “بلا شك العلاقة الجسدية نوع من أنواع الرياضة وهي محفزة لصحة القلب وإذا ضعفت فهذا دلالة على أن القلب عنده مشاكل”.

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