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260 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص.. غرفة الرياض تدعو للمقابلات الشخصية

260 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص.. غرفة الرياض تدعو للمقابلات الشخصية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الغرفة التجارية بالرياض للباحثين عن العمل من الجنسين التقدم لإجراء المقابلات الشخصية، لشغل 260 وظيفة في 9 شركات قطاع خاص، والتي ستستمر في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري بمقر الغرفة والشركات المعلنة عن الوظائف.

وتتوزع الوظائف التي تغطي عدداً من المجالات المهنية، إلى 119 وظيفة للسيدات و141 وظيفة للرجال، ضمن سياسة الغرفة لتوظيف السعوديين والسعوديات ولتكون حلقة وصل بين منشآت القطاع الخاص والمواطنين لتوفير المزيد من فرص التوظيف.

أعلنت الغرفة التجارية بالرياض للباحثين عن العمل من الجنسين التقدم لإجراء المقابلات الشخصية، لشغل 260 وظيفة في 9 شركات قطاع خاص، والتي ستستمر في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري بمقر الغرفة والشركات المعلنة عن الوظائف.

وتتوزع الوظائف التي تغطي عدداً من المجالات المهنية، إلى 119 وظيفة للسيدات و141 وظيفة للرجال، ضمن سياسة الغرفة لتوظيف السعوديين والسعوديات ولتكون حلقة وصل بين منشآت القطاع الخاص والمواطنين لتوفير المزيد من فرص التوظيف.

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