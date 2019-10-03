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وزير النقل يكشف حقيقة بدء احتساب رسوم طرق في المملكة (فيديو)

وزير النقل يكشف حقيقة بدء احتساب رسوم طرق في المملكة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نفى وزير النقل، دكتور نبيل العامودي، ما يتم تداوله بشأن بدء احتساب رسوم على الطرق في المملكة، مؤكدا أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح.

وقال العامودي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الفكرة تحت الدراسة من قبل اللجنة الإشرافية المخصصة لقطاع النقل، وسنرفع بها التقارير حال انتهاء الدراسة للموافقة عليها من الجهات العليا.

وأضاف وزير النقل أنه لن يتم فرض أي رسوم على الطرق قبل 2020 وقبل انتهاء الدراسة والموافقة عليها.

وأشار “العامودي” إلى أن الدراسة تشمل الطرق التي بين المدن والتي تحت إشراف وزارة النقل، وتشمل أيضا الطرق الجديدة والطرق الموجودة حاليا، وغيرها من الطرق التي يتم العمل على استكمالها حاليا.

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