«العمل» تحذر: 25 ألف غرامة على المنشآت بسبب «التعديات السلوكية»

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المنشآت من تجاهل التحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل عبر حسابه على موقع “تويتر” إن المنشأة تُغرم 15 ألف ريال عند عدم تشكيلها لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل.

وأضاف أنه بحسب لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة المعتمدة من الوزارة تبدأ العقوبات بالإنذار الكتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل خصوصاً في حالة التحرش.

وأضاف ابا الخيل: “كما تُغرم المنشأة 25 ألف ريال تتعدد بتعدد المعتدى عليهم، في حال عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من يثبت إدانته خلال 5 أيام عمل من تلقي الشكوى، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي بعد توصية اللجنة على من ثبت إدانته خلال 30 يوماً”.