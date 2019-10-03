تحذير من «مدني العاصمة المقدسة».. أمطار غزيرة وتوقعات بجريان للسيول

تواصل – فريق التحرير:

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وفقا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة عن احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع أن يتقيدوا بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، راجية من الله السلامة للجميع.