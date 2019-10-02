«التجارة» تستدعي 413 مركبة «فيراري».. خلل يهدد حياة السائق

تواصل – فريق التحرير:

استدعت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأربعاء، 413 مركبة من طرازات مختلفة لشركة فيراري، تبدأ من موديل 2010 إلى 2018.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن سبب استدعاء المركبات هو وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية قد يؤدي عند وقوع حـادث إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة قد تتسبب في إصابة خطيرة.

وأفادت بأن المركبات المستدعاة هي: فيراري نوع “f12 Berlinetta” موديل 2011-2017، و”488 GTB” موديل 2016-2018، و”California T” موديل 2010-2017، و”GTC4LUSSO” موديل 2017-2018.

ونصحت الوزارة مالكي المركبات المشمولة بالاستدعاء بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة، والتواصل مع الوكيل لاستبدال نافخ الوسادة الهوائية مجاناً.