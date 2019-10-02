كوريا الشمالية تتحدى واشنطن وتطلق « صاروخاً باليستياً» قبل أيام من المحادثات

تواصل – وكالات:

في تحد جديد لواشنطن، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، ربما من غواصة، قبالة ساحلها الشرقي يوم الأربعاء وذلك بعد يوم واحد من إعلانها استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء برنامجها النووي.

ويرى محللون أن هذا الصاروخ، يعد أكثر تجارب كوريا الشمالية استفزازا منذ أن بدأت المحادثات مع الولايات المتحدة في 2018.

ورجح محللون أن تكون بيونجيانج تسعى للتذكير بقدرات أسلحتها أثناء التحضير للجولة الجديدة من المحادثات، فيما دعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية ”للامتناع عن الاستفزازات“ والالتزام بالمفاوضات النووية.

وقال جيش كوريا الجنوبية إنه رصد إطلاق صاروخ حلق لمسافة 450 كيلومترا ووصل لارتفاع 910 كيلومترات. ومن المرجح أن يكون صاروخ بوكوكسونج مثل الصواريخ الباليستية التي سبق وأن أطلقتها بيونجيانج من غواصات، وهو صاروخ خاضع للتطوير.

وأعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج-دو للجنة برلمانية إن الصاروخ بوكوكسونج، وتعني النجم القطبي بالكورية، يبلغ مداه نحو 1300 كيلومتر وإن مسار الصاروخ ربما يكون قد عُدل لخفض المسافة التي يقطعها.

ونقلت شبكة سي.إن.إن الإخبارية عن مسؤول أمريكي قوله إن الصاروخ انطلق من منصة تحت الماء، وهو ما فعلته كوريا الشمالية من قبل في مرحلة مبكرة من تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية في عام 2015.

وأبدت كوريا الجنوبية قلقها، وأدان شينزو آبي رئيس وزراء اليابان إطلاق الصاروخ قائلا إن ذلك يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فيما ترفض كوريا الشمالية قرارات الأمم المتحدة التي تحظر عليها استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية وتقول إنها تنتهك حقها في الدفاع عن النفس.

وتعثرت المحادثات الرامية لتفكيك برنامجي الأسلحة النووية والصاروخية بكوريا الشمالية منذ انتهاء الاجتماع الثاني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فيتنام في فبراير شباط دون اتفاق.