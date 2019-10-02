الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«النيابة» تكشف مفاجأة بشأن المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين

«النيابة» تكشف مفاجأة بشأن المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين

في ظروف غامضة.. العثور على جثتي شابين داخل سيارتهما بجازان

في ظروف غامضة.. العثور على جثتي شابين داخل سيارتهما بجازان

السماح للمؤسسات التجارية بالعمل 24 ساعة.. إعفاء 8 أنشطة من المقابل المالي

السماح للمؤسسات التجارية بالعمل 24 ساعة.. إعفاء 8 أنشطة من المقابل المالي

فاجعة جديدة.. وفاة طالب على يد زميله في إحدى مدارس جدة

فاجعة جديدة.. وفاة طالب على يد زميله في إحدى مدارس جدة

«الصندوق العقاري» يودع 1.17 مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني»

«الصندوق العقاري» يودع 1.17 مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع 1.173 (مليار ومائة وثلاثة وسبعين مليون ريال) في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر سبتمبر 2019.

وأوضح الصندوق في بيان صحفي له اليوم أن 220.5 مليون ريال خصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 952.9 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة، موضحاً أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم”، ومبادرة “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة”، منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى نهاية شهر سبتمبر 2019، بلغت 8.108 تمانيه مليارات ومائة وثمانية ملايين ريال.

وبين أن استدامة دعم المواطنين عنصر رئيس في الخطط الاستراتيجية التي انتهجها الصندوق منذ إعلان التحول ، مشيراً إلى إن إجمالي ما تم إيداعه لمستفيدي “التمويل المدعوم” بلغت نحو 1.595 مليار وخمسمائة وخمسة وتسعين مليون ريال حتى الشهر الماضي، فيما جرى إيداع 6.513 ستة مليارات وخمسمائة وثلاثة عشر مليون ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من كافة القطاعات العسكرية.

وأشار الصندوق إلى أن إعلان إيداع الدعم الشهري للمستفيدين من برنامج التمويل العقاري المدعوم يؤكد التزامه بدعم المواطنين للحصول على السكن المناسب وتمكينهم من الاستفادة من كافة البرامج والمبادرات التي توفر لهم عدة خيارات متنوعة من الحلول التمويلية والسكنية.

وأكد أن الصندوق اهتمامه بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين وسعيه لتحسين المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجة المواطن، مؤكداً استمرارية البرامج والمبادرات المعلن عنها، موضحاً أن مبادرة دعم المدنيين في القطاعين العام والخاص ممن أتم خمسون عاماً جرى تمديدها لمدة ستة إضافية تمتد حتى نهاية شهر مارس 2020م.

يذكر أن فروع صندوق التنمية العقارية تعمل طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى 30 خدمة إلكترونية وأجهزة الخدمات الذاتية وخدمة المستشار العقاري ومركز العناية بالمستفيد 199088, وجميعها مهيأة للرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اتفاقيتان لبناء 4867 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بـ 6 مناطق (صور)

اتفاقيتان لبناء 4867 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بـ 6 مناطق (صور)

لمستفيدي «سكني».. تمديد مبادرة دعم المدنيين وإضافة «البناء الذاتي»

لمستفيدي «سكني».. تمديد مبادرة دعم المدنيين وإضافة «البناء الذاتي»

«المستشار العقاري».. خدمة تتيح اختيار أفضل الحلول التمويلية إلكترونياً

«المستشار العقاري».. خدمة تتيح اختيار أفضل الحلول التمويلية إلكترونياً

الصندوق العقاري يكشف حقيقة إيقاف برنامج دعم العسكريين

الصندوق العقاري يكشف حقيقة إيقاف برنامج دعم العسكريين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الأحلام الهزيلة!
مقالات

الأحلام الهزيلة!

المزيد
قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد
ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !
تدوينات حرة

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

المزيد
نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!
مقالات

نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>