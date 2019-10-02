توجيه عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة تعنيف طفل وحرق جسده

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت النيابة العامة، اليوم، أمراً بالقبض على شخص إثر ظهوره في مقطع متداول وهو يقوم بتعنيف طفل وحرق بعض أجزاء جسده.

ووجهت النيابة بمباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (٢٨/٢٧/٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمَن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية.

وحذرت النيابة العامة في هذا الصدد المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم، وأن من يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عُرضة للجزاء الرادع، وفقاً لنظام حماية الطفل.

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