الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

في ظروف غامضة.. العثور على جثتي شابين داخل سيارتهما بجازان

في ظروف غامضة.. العثور على جثتي شابين داخل سيارتهما بجازان

السماح للمؤسسات التجارية بالعمل 24 ساعة.. إعفاء 8 أنشطة من المقابل المالي

السماح للمؤسسات التجارية بالعمل 24 ساعة.. إعفاء 8 أنشطة من المقابل المالي

فاجعة جديدة.. وفاة طالب على يد زميله في إحدى مدارس جدة

فاجعة جديدة.. وفاة طالب على يد زميله في إحدى مدارس جدة

في الذكرى الأولى لمقتل والده.. نجل جمال خاشقجي يفضح «خصوم الوطن»

في الذكرى الأولى لمقتل والده.. نجل جمال خاشقجي يفضح «خصوم الوطن»

بأقساط تصل إلى 96 شهراً.. قروض بلا فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة

بأقساط تصل إلى 96 شهراً.. قروض بلا فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة
0

 

تواصل – الرياض:

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قروضا بدون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، وذلك تشجيعًا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.

أوضح ذلك رئيس قسم القروض الإنتاجية ببنك التنمية الاجتماعية خالد الغامدي، وقال أن فترة سداد الأقساط قد تمتد إلى 96 شهراً، كما يقدم قروضا اجتماعية بدون فوائد لذوي الدخول المحدودة من المواطنين لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية ويعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات.

جاء ذلك خلال لقاء رواد الأعمال الذي نظمته غرفة الشرقية ضمن برامج مجلس شباب الأعمال أمس. وقال إن البنك يقدم تمويلا بدون فائدة، وفترة سماح تبدأ من تاريخ صرف الدفعة الأولى لمدة 18 شهراً فأكثر، وأقساطا ميسرة وفترة سداد تصل إلى 96 شهراً، كما ينفذ البنك برامج خاصة تعمل على تأهيل ورعاية رواد الأعمال من خلال الدورات التدريبية والاستشارات المالية والتسويقية المجانية.

ولفت إلى أهمية إرسال طلب التمويل إلكترونياً، وبعد ذلك يتم فتح الطلب لتأتي مرحلة المقابلة الشخصية، ومن ثم يلتحق صاحب الطلب في دورات تدريبية تأهيلية، وبعدها يتم إعداد خطة عمل للمشروع، وأخيرا توقيع العقد وصرف الدفعات، وفقاً لـ”المدينة”.

وقال الغامدي إن البنك يهدف إلى تقديم خدمات مالية وغير مالية وبرامج ادخارية هادفة وفعالة مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة للمساهمة في التنمية الاجتماعية، وبناء الشركات مع القطاعات المتعددة، مشيرا إلى أن من الخدمات غير المالية مبادرة مركز دلني للأعمال التي تتنوع بين التدريب والاستشارات والإرشاد، بهدف تحسين أداء المنشآت الصغيرة والناشئة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بشرى سارة من بنك التنمية الاجتماعية للمقترضين وذوي الدخل المنخفض

بشرى سارة من بنك التنمية الاجتماعية للمقترضين وذوي الدخل المنخفض

توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن أصحاب القروض

توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن أصحاب القروض

توجه لإصدار قرار باستعادة مركبات المتعثرين في سداد أقساطها

توجه لإصدار قرار باستعادة مركبات المتعثرين في سداد أقساطها

«بنك التنمية» يوضح شرط حصول المطلقة والأرملة على قرض الـ30 ألف ريال بكفالة موظف متقاعد

«بنك التنمية» يوضح شرط حصول المطلقة والأرملة على قرض الـ30 ألف ريال بكفالة موظف متقاعد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الأحلام الهزيلة!
مقالات

الأحلام الهزيلة!

المزيد
قفوهم إنهم مسؤولون!
مقالات

قفوهم إنهم مسؤولون!

المزيد
ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !
تدوينات حرة

ضحايا التنمر ومسؤولية المرشد الطلابي !

المزيد
نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!
مقالات

نزاهتك.. دوماً تمنحك الثقة والنجاح!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>