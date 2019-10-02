بأقساط تصل إلى 96 شهراً.. قروض بلا فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة

تواصل – الرياض:

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قروضا بدون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، وذلك تشجيعًا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.

أوضح ذلك رئيس قسم القروض الإنتاجية ببنك التنمية الاجتماعية خالد الغامدي، وقال أن فترة سداد الأقساط قد تمتد إلى 96 شهراً، كما يقدم قروضا اجتماعية بدون فوائد لذوي الدخول المحدودة من المواطنين لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية ويعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات.

جاء ذلك خلال لقاء رواد الأعمال الذي نظمته غرفة الشرقية ضمن برامج مجلس شباب الأعمال أمس. وقال إن البنك يقدم تمويلا بدون فائدة، وفترة سماح تبدأ من تاريخ صرف الدفعة الأولى لمدة 18 شهراً فأكثر، وأقساطا ميسرة وفترة سداد تصل إلى 96 شهراً، كما ينفذ البنك برامج خاصة تعمل على تأهيل ورعاية رواد الأعمال من خلال الدورات التدريبية والاستشارات المالية والتسويقية المجانية.

ولفت إلى أهمية إرسال طلب التمويل إلكترونياً، وبعد ذلك يتم فتح الطلب لتأتي مرحلة المقابلة الشخصية، ومن ثم يلتحق صاحب الطلب في دورات تدريبية تأهيلية، وبعدها يتم إعداد خطة عمل للمشروع، وأخيرا توقيع العقد وصرف الدفعات، وفقاً لـ”المدينة”.

وقال الغامدي إن البنك يهدف إلى تقديم خدمات مالية وغير مالية وبرامج ادخارية هادفة وفعالة مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة للمساهمة في التنمية الاجتماعية، وبناء الشركات مع القطاعات المتعددة، مشيرا إلى أن من الخدمات غير المالية مبادرة مركز دلني للأعمال التي تتنوع بين التدريب والاستشارات والإرشاد، بهدف تحسين أداء المنشآت الصغيرة والناشئة.