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في ظروف غامضة.. العثور على جثتي شابين داخل سيارتهما بجازان

في ظروف غامضة.. العثور على جثتي شابين داخل سيارتهما بجازان
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تواصل – جازان:

توفي شابان من قرية أبو القعايد شمال صبيا بمنطقة جازان في ظروف غامضة، وذلك بعد أن خرجا مستقلين سيارتهما عند منتصف ليل أمس.

وتعود التفاصيل، إلى أنه تم العثور على الشابين متوفيين الساعة الثامنة صباحًا بالقرب من قرية أبو السلع داخل السيارة والمكيف في حالة تشغيل ويربطان حزام الأمان، حسبما ذكر  أحد أقاربهما.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتضح إلى الآن أسباب الوفاة، وأنهم ينتظرون نتائج الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، كما ذكر بعض أقارب المتوفين أن آخر ظهور لاتصال الواتساب كان الساعة ١٢:١٧ منتصف الليل.

إلى ذلك كشف مصدر طبي أن الوفاة كانت منذ الساعة الثانية صباحًا وتم نقلهما إلى مستشفى صبيا العام الساعة الثامنة صباحًا إلا أنه لم يتضح أي أسباب واضحة للوفاة من كسور أو جروح، مؤكدًا على إحالة الحالتين للطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

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