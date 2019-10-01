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غداً.. «المدينة» تشهد أكبر تجمع عالمي لتعليم «ذوي الإعاقة» القرآن الكريم

غداً.. «المدينة» تشهد أكبر تجمع عالمي لتعليم «ذوي الإعاقة» القرآن الكريم
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تواصل – المدينة المنورة:

تشهد المدينة المنورة، غدا الأربعاء، أكبر تجمع عالمي للجمعيات والمؤسسات والشركات في الدول العربية والإسلامية، لرعاية ذوي الإعاقة، وذلك خلال المعرض المصاحب لفعاليات الندوة الدولية لتعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت عنوان: “تقويم الواقع واستشراف للمستقبل”.

الندوة تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وتستمر ثلاثة أيام.

ووجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدعوة لعموم أهالي وزائري المدينة المنورة، لحضور فعاليات الندوة والمعرض المصاحب لها، والاستفادة من المعروضات والبرامج المقدمة لذوي الإعاقة.

ويشرف على حفل افتتاح المعرض الرسمي، نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، نيابة عن الراعي الرسمي لها الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، صباح الأربعاء، بحضور كوكبة من الباحثين والأكاديميين والمختصين في عدد من الدول العربية والإسلامية، ضيوف الندوة.

كما تقدم الأجنحة خدمات لزوار المعرض، تستهدف تعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة، إلى جانب مشاركة مخترعين يعرضون اختراعاتهم الخاصة بخدمة ذوي الإعاقة، وآخر ما توصلت له التقنية الحديثة.

ويشارك مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بجناح يستعرض جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم، وطباعة المصاحف على طريقة “برايل”، وآلية الطباعة، وعرض أفلام ثلاثية الأبعاد للمجمع وخدماته تنقل الزائرين في جولة داخل أروقته والتعرف عن قرب على خدماته.

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