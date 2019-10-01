«الارتباط الوظيفي ونجاح المشروع».. ورشة لقيادات الموارد البشرية بالجهات الحكومية

تواصل – واس:

نظمت وزارة الخدمة المدنية، أمس الاثنين، ورشة عمل تعريفية ضمن “مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي لعام 1441هـ” ، لقيادات الموارد البشرية بالجهات الحكومية، بحضور وكيل الوزارة للتميز والابتكار ماجد بن محمد المعجل وممثلي الجهات الحكومية من وكلاء ومديري عموم الموارد البشرية ومنسوبي الوزارة.

وناقشت الورشة التي أقيمت بفندق فوكو بالرياض محورين رئيسين هما الارتباط الوظيفي وعوامل نجاح المشروع ودور القيادات العليا وذلك تحقيقا لرفع أداء الموارد البشرية وإيجاد بيئة عمل محفزة، تبع ذلك جلسة نقاش حول المحاور الرئيسة وعن المشروع بوجه عام تم من خلالها طرح أسئلة واستفسارات المشاركين، مما أثرى اللقاء بكثير من النقاشات الهادفة والمداخلات التي ترسم الطريق للوصول إلى موارد بشرية حديثة ومتميزة الأداء.

وتهدف الورشة المتعلقة بمشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية إلى إلقاء الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بهذا المشروع ومناقشة أفضل السبل لرفع مستوى المشاركة فيه من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية، تأكيداً على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات كونهم شركاء في النجاح.